Visite guidée à 18h suivie du concert à 19h

Samedi : « Harsham music » avec Sylvain Vallee et Dominique Irrmann (didgeridoo, gimbarde, tambour, drumpan)

Dimanche : « Marions les roses » un joyeux pot aux roses où chants du monde, contes et lectures sont accompagnés à l'accordéon par Bruno Walerski et Edith Mac Leod à la voix.

Grand jardin d'artiste privé de 6 500 m² où le contraste du sauvage exubérant contenu par des arceaux de bambou a un parfum d'ailleurs. En pleine ville, c'est un grand jardin poétique et champêtre où l'Art se met en scène : labyrinthe d'herbes, sous-bois peuplé de grandes berces, rosiers lianes cascadant des grands arbres, poiriers centenaires, collection de roses et d'asters…

2023-06-03T18:00:00+02:00 – 2023-06-03T20:00:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00

