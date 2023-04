Visite découverte du Jardin du Pâtural des Joncs Jardin du Pâtural des Joncs Coyviller Catégories d’évènement: Coyviller

Meurthe-et-Moselle

Visite découverte du Jardin du Pâtural des Joncs Jardin du Pâtural des Joncs, 3 juin 2023, Coyviller. Visite découverte du Jardin du Pâtural des Joncs 3 et 4 juin Jardin du Pâtural des Joncs entrée libre Jardin du Pâtural des Joncs Route des Raillis 54210 Coyviller Coyviller 54210 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0688704511 https://jardindupaturaldesjoncs.wordpress.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008796526792 Ce terrain hérité en 1977 n’était qu’un simple pré à vaches, marqué par la présence d’une mare. A partir de 1980, les plantations se sont succédées avec agrandissement et créations de pièces d’eau en 1986. Parc très arboré au cœur de la campagne lorraine. Grande richesse de la flore et de la faune, mêlant plusieurs styles: anglais, champêtre avec des touches de jardin à la française. En perpétuelle amélioration, son plan se compose d’allées structurantes de bosquets, d’une pinède, de plusieurs pièces d’eau et d’un verger riche de nombreuses variétés de fruits. Il n’est utilisé aucun produit phytosanitaire toxique dans l’ensemble du jardin. Le Jardin du Pâtural des Joncs est un refuge LPO et recensé Parcs et Jardins de France. Ouvert uniquement sur rendez-vous, possibilités de visites guidées. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©rc2021

Détails Catégories d’évènement: Coyviller, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Jardin du Pâtural des Joncs Adresse Route des Raillis 54210 Coyviller Ville Coyviller Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Jardin du Pâtural des Joncs Coyviller

Jardin du Pâtural des Joncs Coyviller Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coyviller/

Visite découverte du Jardin du Pâtural des Joncs Jardin du Pâtural des Joncs 2023-06-03 was last modified: by Visite découverte du Jardin du Pâtural des Joncs Jardin du Pâtural des Joncs Jardin du Pâtural des Joncs 3 juin 2023 Coyviller Jardin du Pâtural des Joncs Coyviller

Coyviller Meurthe-et-Moselle