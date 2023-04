Visite-lecture au jardin du parc Jardin du parc – Vitré, 4 juin 2023, Vitré.

Visite-lecture au jardin du parc Dimanche 4 juin, 15h00 Jardin du parc – Vitré Rendez-vous à l’entrée du jardin boulevard Chateaubriand, uniquement sur réservation.

Dans le cadre des rendrez-vous aux jardins, redécouvrez quelques morceaux choisis des lettres de Madame de Sévigné où il est question de la vie mondaine, de festins, de soins prodigués et d’amour des enfants.

Une belle promenade dans l’esprit caustique et unique de la Marquise.

Jardin du parc – Vitré boulevard des rochers, 35500, Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

Oasis de verdure le plus connu des vitréens et le plus fréquenté, le jardin du Parc s'étend sur sept hectares. Situé près du centre-ville, ce jardin de style anglais superbement planté rassemble plus de 50 espèces. le jardin du Parc est reconnu au niveau national ÉcoJardin et a reçu en 2012 le label Arbre remarquable pour le thuya de Californie.

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

