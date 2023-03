Concert et Spectacles | Les Sportiviales Jardin du Parc, 23 avril 2023, Vitré .

L’AGENDA FESTIF : Tout au long du Festival Sportiviales et Compagnie, Le Bon Scén’art vous propose des rendez-vous unique et conviviaux.

Les Sportiviales reviennent en 2023 et cela se passera au Jardin du Parc du 22 au 28 avril !

> Concert Big Band «Open-Jazz Boutik» à 14h et 16h

Côté formation, à la rythmique : guitare, basse, batterie ; et chez les vents : une flute traversière, un trombone, 4 saxophones (2 altos, 1 ténor et 1 baryton).

Ils se sont produits sur des scènes variées, allant des bars vitréens à la scène amateur du festival «Jazz sous les pommiers» de Coutances, en passant par le festival de jazz de Gomené. «Open» est le style de notre formation avec un univers allant du swing de 1950 au funk actuel en passant par les années 1970 et le répertoire bossa.

> Spectacle familial et de jonglage avec PoP à 15h

Si les oiseaux étaient des balles, PoP serait un lâché de colombes devant un beau couché de soleil.

Si le spectacle était un sport, PoP serait un match de volley sans filet.

Si notre jonglage était une musique, PoP serait un 4 mains sans piano.

PoP c’est comme les JO sans médailles, comme un concert de air guitare, comme de la natation synchronisée, sans natation. Le jonglage est à PoP ce que le beurre est au kouign amann : Indispensable.

Nous incarnerons la grâce des ramasseurs de balles de Roland Garros.

Ça n’aura pas plus d’impact qu’Elon Musk sur Mars mais nous ferons de notre mieux pour marquer vos esprits.

Vous aussi vous avez toujours eu envie de regarder à l’intérieur de la casserole quand le pop corn PoP ?

> Spectacle Musical Participatif avec LaLa’itou à 16h30

LaLa’itou : Karaoké mécanique et collectif… Lala’itou est un spectacle en chansons, qui se passe avec vous, à peu près n’importe où !

Trois voix pour donner le tralala et vous embarquer à laisser vibrer sans complexe vos cordes vocales. Une guitare et un accordéon pour faire valser le répertoire et le pavé.

Un prompteur à roulettes pour ne perdre personne en route et pouvoir chanter ensemble à plein poumons !

> GRATUIT / rendez-vous au Jardin du Parc (au kiosque à musique)

https://www.les-sportiviales-vitre.com/

