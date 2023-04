Atelier de teinture végétale Jardin du palais épiscopal du musée de Valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Atelier de teinture végétale Jardin du palais épiscopal du musée de Valence, 3 juin 2023, Valence. Atelier de teinture végétale Samedi 3 juin, 14h00 Jardin du palais épiscopal du musée de Valence Tarif : 20 € ; Sur inscription ; Places limitées Atelier de teinture végétale avec Jessica Vian, une horticultrice qui propose un atelier de création de teintures végétales à partir des fleurs et plantes locales utilisées depuis l’antiquité. Jardin du palais épiscopal du musée de Valence 4, place des Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 79 20 80 [{« type »: « email », « value »: « service-reservation-musee@mairie-valence.fr »}] Jardin créé au XVIIe siècle au sud du palais épiscopal, de style français, avec des massifs géométriques et symétriques. On y trouve aujourd’hui différentes variétés d’arbres : marronnier à fleurs rouges, hêtre commun, charme commun, charmille, sophora du Japon, cryptomeria du Japon, tilleul à petites feuilles, tilleul d’hiver, if commun, érable plane, érable de Norvège. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Musée de Valence, photographie Eric Caillet

