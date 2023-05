Spectacle – Le souffle du bambou Jardin du musée Hector-Berlioz, 4 juin 2023, La Côte-Saint-André.

Dimanche 4 juin, 16h00
Gratuit | Dans la limite des places disponibles | Dans le jardin du musée | En cas de pluie, repli sous les halles de La Côte Saint-André, pensez à apporter une chaise pliante

Spectacle

Le souffle du bambou

Arrêtons-nous un instant… Imaginons que tous les sons, les bruits de notre quotidien, de la plus douce mélopée à la plus grinçante des sirènes, nous proviennent d’ailleurs… D’un jardin…

Sonario, « Géo Trouve-tout » musicale, y sème et fait pousser des « graines de curiosité » … pour en récolter une multitude de sons ! De ces sons il en a fait son métier. Ils les déposent et les fait glisser dans l’Oreille du monde…

Un spectacle proposé dans le cadre des Rendez-vous aux jardins dont la thématique est « les musiques des jardins ».

Jardin de la maison natale d'Hector Berlioz, propriété publique. Le jardin de 400 m² a été recréé en 2003 dans l'esprit du XIXe siècle. Ouvert toute l'année. Entrée Libre

© Michel Leynaud