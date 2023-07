Le Festival Précaire à Guéret : On a testé pour vous Jardin du Musée Guéret, 11 août 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Avec la Cie Les Romain Michel, c’est tout ce que vous n’avez jamais rêvé d’essayer et que vous n’essaierez jamais !!!

Venus tester des choses aussi incroyables qu’inutiles. Pour ces concurrents, un enjeu commun…gagner la fameuse bouteille de pinard cuvée cuitasse ! La cuvée qui tâche !

Dés 5 ans.

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . .

Jardin du Musée avenue de La Sénatorerie

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



With Cie Les Romain Michel, it’s everything you’ve never dreamed of trying and never will!!!

Come and test things as incredible as they are useless. For these competitors, a common challenge…to win the famous bottle of pinard cuvée cuitasse! The cuvée that stains!

From age 5

Con la empresa Romain Michel, ¡es todo lo que nunca has soñado probar y nunca probarás!

Venga a probar cosas tan increíbles como inútiles. Todos estos competidores tienen una cosa en común… ¡ganar la famosa botella de Pinard Cuvée Cuitasse! ¡La cuvée que mancha!

A partir de 5 años

Mit der Cie Les Romain Michel können Sie alles ausprobieren, wovon Sie nie geträumt haben und was Sie auch nie ausprobieren werden!

Gekommen, um Dinge zu testen, die so unglaublich wie nutzlos sind. Die Teilnehmer haben ein gemeinsames Ziel: die berühmte Flasche Pinard Cuvée Cuitasse zu gewinnen! Die Cuvée, die kleckert!

Ab 5 Jahren

