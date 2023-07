Le Festival Précaire à Guéret : en attendant le 3ème Type Jardin du Musée Guéret, 8 août 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Avec le Théâtre de Caniveau : duo fraternel pour clowns survivalistes.

A partir de 8 ans..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 20:00:00. .

Jardin du Musée avenue de La Sénatorerie

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



With Théâtre de Caniveau: fraternal duo for survivalist clowns.

Ages 8 and up.

Con Théâtre de Caniveau: un dúo fraternal de payasos supervivientes.

A partir de 8 años.

Mit dem Théâtre de Caniveau: Geschwisterliches Duo für Survival-Clowns.

Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-17 par Creuse Tourisme