Le Festival Précaire à Guéret : Good Bye Persil Jardin du Musée Guéret, 7 août 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Avec la Cie l’Arbre à Vache, humour visuel théâtre gestuel.

Une histoire intimiste en rue ! Un jardin d’enfants, une Twingo arrive et rôde. Deux frères en sortent pour une mission spéciale…

Dès 8 ans.

2023-08-07 fin : 2023-08-07 19:45:00. .

Jardin du Musée avenue de La Sénatorerie

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



With Cie l’Arbre à Vache, visual humor and gestural theater.

An intimate street story! In a kindergarten, a Twingo arrives and prowls around. Two brothers get out on a special mission…

Ages 8 and up

Con Cie l’Arbre à Vache, humor visual y teatro del movimiento.

¡Una historia íntima de calle! En una guardería, llega un Twingo y merodea por los alrededores. Dos hermanos se bajan para una misión especial…

A partir de 8 años

Mit der Cie l’Arbre à Vache, visueller Humor, gestisches Theater.

Eine intime Geschichte auf der Straße! Ein Kindergarten, ein Twingo taucht auf und schleicht herum. Zwei Brüder steigen aus, um eine besondere Mission zu erfüllen…

Ab 8 Jahren

Mise à jour le 2023-07-17 par Creuse Tourisme