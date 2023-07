Le Festival Précaire à Guéret : Argent, pudeur et décadence Jardin du Musée Guéret, 6 août 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Avec la Cie AIAA , une pièce de théâtre insolente et surréaliste qui plonge le royaume délirant de la monnaie. Une traversée de situations où les enjeux sont humains et monétaires, comiques et tragiques, en s’appuyant toujours sur les théories économiques actuelles et historiques.

Dès 12 ans..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 20:15:00. .

Jardin du Musée avenue de La Sénatorerie

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



With Cie AIAA, a cheeky, surrealistic play that plunges into the delirious realm of money. A journey through situations where the stakes are human and monetary, comic and tragic, always based on current and historical economic theories.

Ages 12 and up.

Con Cie AIAA, una obra descarada y surrealista que se sumerge en el delirante reino del dinero. Un viaje a través de situaciones en las que lo que está en juego es humano y monetario, cómico y trágico, siempre basado en teorías económicas actuales e históricas.

A partir de 12 años.

Mit der Cie AIAA , einem frechen und surrealistischen Theaterstück, das in das wahnwitzige Reich des Geldes eintaucht. Eine Reise durch Situationen, in denen es um Mensch und Geld geht, um Komik und Tragik, wobei immer aktuelle und historische Wirtschaftstheorien herangezogen werden.

Ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-17 par Creuse Tourisme