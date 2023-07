Le Festival Précaire à Guéret : La Tête Ailleurs Jardin du Musée Guéret, 5 août 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Avec la Cie du Dagor: théâtre intimiste.

« Voltarine,70 ans, est à un tournant de sa vie.Hier la tour 53 a été détruite. Aujourd’hui, sur ces ruines, elle vient dire adieu à ses souvenirs d’enfance….

2023-08-05 fin : 2023-08-05 20:00:00. .

Jardin du Musée avenue de La Sénatorerie

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



With Cie du Dagor: intimate theater.

« Voltarine, 70, is at a turning point in her life: yesterday Tower 53 was destroyed. Today, on these ruins, she comes to bid farewell to her childhood memories…

Con la Cie du Dagor: teatro íntimo.

« Voltarine, de 70 años, se encuentra en un momento crucial de su vida: ayer la Torre 53 fue destruida. Hoy, sobre estas ruinas, ha venido a despedirse de sus recuerdos de infancia…

Mit der Cie du Dagor: Intimes Theater.

« Voltarine, 70 Jahre alt, steht an einem Wendepunkt in ihrem Leben: Gestern wurde der Turm 53 zerstört. Heute will sie sich auf den Trümmern von ihren Kindheitserinnerungen verabschieden…

Mise à jour le 2023-07-17 par Creuse Tourisme