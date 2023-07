Le Festival Précaire à Guéret : Matrioshka Jardin du Musée Guéret, 4 août 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Avec la Cie Caravanes : petite forme d’extérieur auto-portée pour une femme et ses marionnettes.

A partir de 5 ans..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 19:45:00. .

Jardin du Musée avenue de La Sénatorerie

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



With Cie Caravanes: a small, self-supporting outdoor form for a woman and her puppets.

Ages 5 and up.

Con Cie Caravanes: una pequeña forma autoportante al aire libre para una mujer y sus marionetas.

A partir de 5 años.

Mit der Cie Caravanes: Kleine selbsttragende Außenform für eine Frau und ihre Marionetten.

Ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-17 par Creuse Tourisme