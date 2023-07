Le Festival Précaire à Guéret : Isi et Là Jardin du Musée Guéret, 2 août 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Avec la Cie L’Isi, duo Clownesque et musical : un spectacle poétique, musical, familial, sans paroles qui parle de surconsommation, de pouvoir, de cruauté, de tendresse au travers de deux personnages nomades, qui vivent chichement sans gaspiller..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 19:50:00. .

Jardin du Musée avenue de La Sénatorerie

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



With Cie L’Isi, a clown and musical duo: a poetic, musical, family show, without words, about overconsumption, power, cruelty and tenderness through two nomadic characters, who live frugally without wasting.

Con Cie L’Isi, un dúo de payasos y músicos: un espectáculo poético, musical y familiar, sin palabras, sobre el consumo excesivo, el poder, la crueldad y la ternura a través de dos personajes nómadas, que viven con moderación sin derrochar.

Mit der Cie L’Isi, einem clownesken und musikalischen Duo: Ein poetisches, musikalisches, familiäres Spektakel ohne Worte, das von übermäßigem Konsum, Macht, Grausamkeit und Zärtlichkeit spricht, und zwar anhand von zwei nomadischen Figuren, die sparsam leben, ohne zu verschwenden.

Mise à jour le 2023-07-17 par Creuse Tourisme