Le Festival Précaire à Guéret Jardin du Musée Guéret Catégories d’Évènement: Creuse

Guéret Le Festival Précaire à Guéret Jardin du Musée Guéret, 1 août 2023, Guéret. Guéret,Creuse La Compagnie Les Arts Dits présente un grand bol de spectacles en plein air..

2023-08-01 fin : 2023-08-11 . .

Jardin du Musée avenue de La Sénatorerie

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Compagnie Les Arts Dits presents a large bowl of outdoor shows. La Compagnie Les Arts Dits presenta una amplia gama de espectáculos al aire libre. Die Compagnie Les Arts Dits präsentiert eine große Schüssel mit Freiluftaufführungen.

