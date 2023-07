Le Festival Précaire à Guéret : Rêve d’une poule ridicule Jardin du Musée Guéret, 1 août 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Avec la Cie Happes Hyppoféroce : marionnettes et masques sans paroles et en musique.

2023-08-01 fin : 2023-08-01 19:45:00. .

Jardin du Musée avenue de La Sénatorerie

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



With Cie Happes Hyppoféroce: wordless puppets and masks set to music

Con Cie Happes Hyppoféroce: marionetas sin palabras y máscaras musicadas

Mit der Cie Happes Hyppoféroce: Marionetten und Masken ohne Worte und mit Musik

Mise à jour le 2023-07-17 par Creuse Tourisme