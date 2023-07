Voyage poétique dans le jardin du musée Jardin du musée du Vieux Nîmes Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes.

Voyage poétique dans le jardin du musée 16 et 17 septembre Jardin du musée du Vieux Nîmes Gratuit. Entrée libre. Inscription conseillée.

Les mondes imaginaires et textiles vous seront contés avant une découverte insolite des œuvres contemporaines exposées. Prenez le temps de visiter les jardins du musée du Vieux Nîmes lors des Journées européennes du patrimoine.

Jardin du musée du Vieux Nîmes 11B rue du chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30033 Feuchères Gard Occitanie

Ancien palais épiscopal, l'édifice adopte le plan d'un hôtel particulier entre cour et jardin. Le musée possède plus de 30 000 pièces qui témoignent de la vie nîmoise depuis le Haut Moyen Âge. Collections textiles issues des fabricants négociants du XVIIIe siècle, fonds de l'École de Fabrication de Nîmes, meubles typiques nîmois et cévenols, poteries régionales sont les joyaux dont le musée se fait écrin. Une des salles permanentes est consacrée à la fabuleuse légende du jean.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:45:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00

