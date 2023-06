Visite commentée du jardin du musée du quai Branly – Jacques Chirac Jardin du musée du quai Branly – Jacques Chriac Paris, 3 juin 2023, Paris.

Visite commentée du jardin du musée du quai Branly – Jacques Chirac 3 et 4 juin Jardin du musée du quai Branly – Jacques Chriac Gratuit sur inscription, à partir de 10 ans

Dans le cadre de l’événement « Rendez-vous aux jardins » organisé par le Ministère de la Culture, découvrez le jardin du musée comme vous ne l’avez jamais vu !

Protégés par une palissade de verre, sous les pilotis du musée, la végétation et le jardin du musée accueillent les visiteurs entre sentiers, clairières et bassins. La promenade proposée lors de cette visite est l’occasion d‘élucider les symboles tracés dans le jardin par le paysagiste Gilles Clément, mis en lumière par Yann Kersalé et prolongé par le mur végétal de Patrick Blanc… Parmi ces symboles, figure un animal : pour le découvrir, suivez le guide !

Jardin du musée du quai Branly – Jacques Chriac 218 rue de l’Université ou 37 quai Branly 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/rendez-vous-aux-jardins-39846″}] Dessiné par Gilles Clément, le jardin fait partie intégrante du musée. Lieu de nature et de culture, le jardin est une invitation au voyage. M9 : Iéna ou Alma-Marceau / RER C Champ de Mars-Tour Eiffel / Bus 42 arrêt Tour Eiffel / Bus 63, 80 et 92 arrêt Bosquet-Rapp / Bus 72 arrêt Alma-Marceau »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© Illustration Charlotte Gastaut / Costume 3 pièces