Gratuit sur inscription obligatoire Pendant les Rendez-vous aux jardins, découvrez le jardin du musée en compagnie de notre chef jardinier ! Tout au long d’une promenade colorée, il vous livrera ses secrets de jardinage et répondra à toutes vos questions. Ce moment de partage vous donnera ainsi quelques clés pour composer votre propre jardin ! Visites guidées gratuites, sur inscription obligatoire dans la limite des places disponibles sur mdig.fr Jardin du Musée des Impressionnismes 99 rue Claude Monet, 27620 Giverny Giverny 27620 Eure 02 32 51 94 65 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:30:00+00:00 – 2023-06-03T09:30:00+00:00

