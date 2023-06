Hip hop symphonique made in Angers Jardin du musée des beaux arts Angers, 2 août 2023, Angers.

Hip hop symphonique made in Angers Mercredi 2 août, 20h00 Jardin du musée des beaux arts gratuit

Attachés aux valeurs de partage et de convivialité, l’Ensemble Dénote souhaite contribuer aux liens entre les personnes grâce un projet musical rassembleur.

Nous, musiciens et interprètes professionnels souhaitons créer et renforcer la cohésion sociale d’un territoire résumé en un slogan « la musique partout et pour toutes et tous »

Avec notre proposition de « hip hop symphonique », nous souhaitons inscrire les populations dans un processus musical faite de rencontres, de découvertes et d’apprentissages.

Les personnes intéressées pourront :

– être coaché par des professionnels du rap autour de l’écriture, de la diction, de la posture corporelle, de l’énergie à donner sur scène,

– découvrir le monde de l’orchestre symphonique

– échanger autour de nos pratiques

– vivre un véritable concert avec des professionnels (musiciens, équipe technique, scène,, …)

Jardin du musée des beaux arts 35 boulevard du Roi René, 49100 ANGERS Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ensemble-denote.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T20:00:00+02:00 – 2023-08-02T20:45:00+02:00

musique plein air

Laura Dyens Taar