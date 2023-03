JOURNEE DECOUVERTE DES PLANTES ET TEINTURES NATURELLES DES AMERIQUES Jardin du musée des Amériques, 4 juin 2023, Auch.

JOURNEE DECOUVERTE DES PLANTES ET TEINTURES NATURELLES DES AMERIQUES Dimanche 4 juin, 10h00, 14h00 Jardin du musée des Amériques Sur réservation uniquement.

Avec l’Arbre à Couleurs (Vanessa Boudet)

À 10h et 14h : Un cabinet de curiosité ambulant permettra aux visiteurs de s’immerger dans l’histoire, ancienne ou nouvelle, des peuples d’Amérique précolombienne et de leurs descendants en découvrant leurs plantes, leurs couleurs et leurs teintures.

Cette présentation sera suivie d’un atelier découverte de la teinture à l’indigo d’Amérique.

Les places sont limitées pour l’atelier !

Tarif : 8€ pour la participation à l’atelier.

Sur réservation au 05 62 05 74 79 ou par mail musee@grand-auch.fr

Jardin du musée des Amériques 9 rue Gilbert-Brégail, 32000 Auch Auch 32000 Jambes Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0562057479 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@grand-auch.fr »}] [{« link »: « mailto:musee@grand-auch.fr »}] Jardin public d’environ 1 500 m2 comprenant des grands à-plats de pelouse, bordés d’un rideau de tilleuls. Des rosiers tapissent les murs les plus hauts au nord, une bordure de véroniques accompagne la façade, tandis que les haies d’ifs clôturent l’espace. Au sud, un sophora japonica propose son ombre. Dans l’espace latéral sud, des massifs composés de plantes ornementales ou comestibles venant d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud rappellent l’aménagement des chinampas, aussi appelés « jardins flottants des Aztèques », île artificielle à la clôture sous-marine et qui font écho aux collections du musée. Ouvert toute l’année. parking Lissagaray à 300 m, puis pont du Prieuré et rue Gilbert-Brégail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

©Vanessa Boudet