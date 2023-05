Moments en famille Yoga conté au jardin Jardin du musée de l’Outil, 4 juin 2023, Wy-dit-Joli-Village.

Moments en famille Yoga conté au jardin Dimanche 4 juin, 14h30 Jardin du musée de l’Outil

Moments en famille Yoga conté au jardin

Dans un cadre apaisant et une atmosphère joyeuse, venez vivre un moment de complicité avec vos enfants. Une heure de voyage au fil du conte, d’une pratique ludique de yoga et de relaxation, pour renforcer les liens, s’amuser et se détendre.

Par YOGA en Vexin

Jardin du musée de l’Outil Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.valdoise.fr/217-le-musee-de-l-outil-collection-claude-et-francoise-pigeard.htm#par1961 »}] https://www.valdoise.fr/217-le-musee-de-l-outil-collection-claude-et-francoise-pigeard.htm#par1961 Au cœur du Vexin, le jardin du musée de l’Outil a été créé dans la tradition des jardins de curés. Ce jardin dessiné et créé ex nihilo par Claude Pigeard est aujourd’hui un passage incontournable pour les amoureux du Vexin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T15:30:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T15:30:00+02:00

©