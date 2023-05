Exposition Dentelles d’aujourd’hui / Toiles blanches Jardin du musée de l’Outil, 3 juin 2023, Wy-dit-Joli-Village.

Dentelles d’aujourd’hui est une installation du collectif Les Tisseuses de liens. Ensemble, elles tissent leurs arantelles au sein du jardin du musée à partir de napperons collectés. Fils et napperons s’installent ainsi en légèreté dans cet écrin, en jouant des pleins et des vides, des ombres et des lumières. Méticuleusement tissées à la main, leurs compositions délicates nous invitent dans un univers poétique hors du temps. En résonnance avec les activités du patrimoine des femmes présentées au musée, ce collectif réhabilite un savoir-faire traditionnel et offre un nouveau regard sur les napperons de nos grands-mères. D’abord cousue de toiles blanches, une éclosion colorée de l’installation marquera la fin de l’été et l’arrivée d’un bel automne.

Jardin du musée de l’Outil Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d’Oise Île-de-France Au cœur du Vexin, le jardin du musée de l’Outil a été créé dans la tradition des jardins de curés. Ce jardin dessiné et créé ex nihilo par Claude Pigeard est aujourd’hui un passage incontournable pour les amoureux du Vexin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T13:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T13:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© Tisseuses de liens