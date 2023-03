Visite guidée – Découverte du jardin du musée : des vestiges archéologiques aux essences végétales Jardin du musée de l’Ancien Évêché, 4 juin 2023, Grenoble.

Visite guidée – Découverte du jardin du musée : des vestiges archéologiques aux essences végétales Dimanche 4 juin, 14h30 Jardin du musée de l’Ancien Évêché sur inscription

Le jardin du Musée de l'Ancien Évêché, aménagé en 2014, se déploie sur une parcelle de terrain disposée en L autour de l'ancien palais épiscopal devenu musée et le chevet de la cathédrale Notre-Dame. Espace patrimonial et archéologique, il est un lieu de valorisation d'un patrimoine exceptionnel qui témoigne de l'histoire de la ville et de la présence épiscopale en ces lieux, de l'Antiquité à nos jours. C'est aussi un espace de vie, de détente et de circulation au cœur d'un quartier urbain, offrant une liaison de la place Notre-Dame et la rue Très-Cloîtres jusqu'à la rue du Fer-à-Cheval.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T15:30:00+02:00

©Musée de l’Ancien Evêché