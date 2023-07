Cet évènement est passé « Lectures pour pleine nature » par la librairie Entrée livres Jardin du musée de la Princerie Verdun Catégories d’Évènement: Meuse

Verdun « Lectures pour pleine nature » par la librairie Entrée livres Jardin du musée de la Princerie Verdun, 4 juin 2023, Verdun. « Lectures pour pleine nature » par la librairie Entrée livres Dimanche 4 juin, 14h00 Jardin du musée de la Princerie Entrée libre Retrouvez les libraires d' »Entrée livres » dans le jardin du musée !

Ils vous feront partager leurs coups de coeur sur le thème de la nature ou des lectures à faire au jardin.

Achat possible sur place.

Entrée libre, sans réservation. Jardin du musée de la Princerie 16 rue de la Belle Vierge, Verdun, Meuse, Grand Est Ce jardin présente des sculptures de pierre, des dalles gravées, des sarcophages ou encore des éléments architecturaux, ainsi qu'un grand nombre d'espèces végétales et, notamment, un érable sycomore, âgé de 150 ans, d'une circonférence de 4 m et d'une hauteur de près de 30 m. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

