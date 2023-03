Visite du jardin tinctorial Jardin du musée d’art et d’industrie Saint-Etienne Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne

Visite du jardin tinctorial Jardin du musée d’art et d’industrie, 4 juin 2023, Saint-Etienne. Visite du jardin tinctorial Dimanche 4 juin, 10h15 Jardin du musée d’art et d’industrie Gratuit Visite gratuite du jardin tinctorial à 10H15 au Musée d’Art et d’Industrie dans le cadre du « Rendez-vous aux jardins » Jardin du musée d’art et d’industrie 2, place Louis Comte, Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Etienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 49 73 00 https://mai.saint-etienne.fr/ Parc arboré datant du XIXe siècle et jardin tinctorial contemporain. Ouvert toute l’année. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:15:00+02:00 – 2023-06-04T11:15:00+02:00

2023-06-04T10:15:00+02:00 – 2023-06-04T11:15:00+02:00 ©

Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Jardin du musée d'art et d'industrie Adresse 2, place Louis Comte, Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Saint-Etienne Departement Loire Lieu Ville Jardin du musée d'art et d'industrie Saint-Etienne

Jardin du musée d'art et d'industrie Saint-Etienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Visite du jardin tinctorial Jardin du musée d’art et d’industrie 2023-06-04 was last modified: by Visite du jardin tinctorial Jardin du musée d’art et d’industrie Jardin du musée d'art et d'industrie 4 juin 2023 Jardin du musée d'art et d'industrie Saint-Etienne saint-étienne

Saint-Etienne Loire