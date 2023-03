Atelier chant avec la soprano Géraldine Jeannot Jardin du musée-bibliothèque François Pétrarque, 4 juin 2023, Fontaine-de-Vaucluse.

Atelier de chant dans les jardins avec la soprano Géraldine Jeannot pour le public adulte ou en famille.

Jardin du musée-bibliothèque François Pétrarque rive gauche de la Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur Fontaine-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490203720 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490205344 »}, {« type »: « email », « value »: « conservation.departementale@vaucluse.fr »}] Le jardin fait partie d’un site aux composantes naturelles extraordinaires : eaux cristallines et vertes de la Sorgue, écume bouillonnante jaillissant de la source en crue, falaise immense dominant un gouffre réputé sans fond, étroite vallée retranchée pleine de fraîcheur et d’ombres… Il est intégré à un magnifique parc situé sur la rive gauche de la Sorgue. Isolée du village par le pied de l’escarpement rocheux du château, cette rive est relativement confidentielle et peu fréquentée. Son accès se fait par un tunnel « romain ». C’est la rive où se trouvait la maison de Pétrarque. Le jardin est ainsi agrémenté de cyprès et de lauriers roses, en rappel de l’esprit de petite Italie attaché à la mémoire du poète. La partie terminale de cette rive, la Rotonde, fait face au départ du chemin de la Fontaine. Elle est plantée de platanes particulièrement spectaculaires de par leur ampleur et leur forme de mains qui semblent émerger de ces lieux. Jardin public en accès gratuit et ouvert toute l’année de 7h à 21h (du 1er avril au 31 octobre) et de 8h à 19h (du 1er novembre au 31 mars). Accès à pied en passant par le tunnel creusé dans la roche sur la rive gauche de la Sorgue (route D24). Stationnement sur les parkings de la commune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

Musée-bibliothèque François Pétrarque