Fête de la musique : Jardin du Moulinassou Jardin du Moulinassou Saint-Yrieix-la-Perche, 21 juin 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Nombreux DJ et groupes. Deux scènes. Buvette et restauration sur place. Dès 19h, jardin du Moulinassou. Accès libre..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 23:30:00. .

Jardin du Moulinassou

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Numerous DJs and bands. Two stages. Refreshments and food on site. From 7pm, Moulinassou garden. Free admission.

Numerosos DJ y grupos musicales. Dos escenarios. Refrescos y comida in situ. A partir de las 19:00 h, jardín de Moulinassou. Entrada gratuita.

Zahlreiche DJs und Bands. 2 Bühnen. Getränke und Speisen vor Ort. Ab 19 Uhr, Garten des Moulinassou. Freier Zugang.

Mise à jour le 2023-06-16 par OT Pays de Saint-Yrieix