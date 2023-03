La musique au jardin Jardin du Mas de Chambon, 2 juin 2023, Lunel.

La musique au jardin 2 – 4 juin Jardin du Mas de Chambon Entrée libre, notice documentaire remise à l’entrée, le propriétaire et le jardinier sont à disposition du public pour tout renseignement. On peut parler en Anglais. Accès handicapé facile car terrain plat.

En divers lieux de la propriété et pendant les 3 journées, vous entendrez une musique appropriée : par exemple près de la grande fontaine en marbre de Carare, les « Jeux d’eau à la Villa d’Este » de Liszt, du côté de la basse-cour « Ma mère l’oye » de Maurice Ravel, etc.

Il est possible aussi que l’école de musique de Lunel envoie ses meilleurs élèves guitaristes comme elle l’a déjà fait. Le « Concerto d’Aranjuez » serait alors bienvenu car il s’agit des jardins du palais d’Aranjuez. Composition de Joaquin Rodrigo.

On pourra aussi faire silence et écouter dans le vieux parc le chant des oiseaux.

Jardin du Mas de Chambon 127 chemin de la Garrigue / Chemin des Bœufs, Lunel, Hérault, Occitanie Lunel 34400 Hérault Occitanie 06 77 10 24 28 Autour de l’ancienne demeure du sieur de Chambon, collecteur des impôts du XVIIIe siècle, site privé de 1,5 ha composé de plusieurs espaces : jardin à la française agrémenté d’une fontaine Louis-XVI en marbre blanc, parc arboré du début du XIXe siècle, olivette, potager, verger, allées d’orangers et de magnolias et roseraie. Nouvelles plantations de camélias, rhododendrons et lagerstroemias. Noria ovale, bassins, statues et bancs à l’ancienne complètent le charme de ce lieu où pousse une grande variété de végétaux. Potager. Basse-cour. Ouvert aussi pour les Journées européennes du patrimoine (en septembre) et pour le Neurodon (7 et 8 mai 2022). au grand rond-point Julius-Estève, prendre à droite, chemin des Bœufs, puis à 100 m, entre le collège Ambrussum et l’école Jacques-Brel, 127 chemin de la Garrigue. Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©Armand Wizenberg