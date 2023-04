Visite du jardin du martin pêcheur Jardin du martin-pêcheur Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Val-d'Oise

Visite du jardin du martin pêcheur Jardin du martin-pêcheur, 3 juin 2023, Cergy. Visite du jardin du martin pêcheur 3 et 4 juin Jardin du martin-pêcheur Moments de musique, de contes et de poésie dans les charmes d’un jardin d’eau.

Lectures animées à plusieurs voix par poètes, poétesses français(e)s et espagnol(e)s,par l’association « Les encres mêlées » .

Concert par le groupe acoustique JAM

Parcours initiatique à l’écoute de l’enrégistrement de la musique des plantes et des arbres.

Présentation du jardin maraîcher bio voisin par sa créatrice Jardin du martin-pêcheur 68 rue Pierre Vogler 95000 Cergy Village Cergy 95000 Val-d’Oise Île-de-France Grand jardin au bord de l’Oise au cœur du village. parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Pierrette Allétru

