Exposition au Manoir des Tourelles 1 – 16 juillet Jardin du Manoir des Tourelles Entrée gratuite aux heures d’ouverture du Manoir des Tourelles, le week end

Sculpter l’ensemble

« Le coeur voit, les mains voient…

Le premier thème,est le « PLI » à prendre dans tous les sens du terme, direct et/ou figuré, en commençant par des études, de drapés. Observation et modelage en bas-relief et en « rond boss » puis, par des créations personnelles.Et le second thème « ENSEMBLE » dans le même esprit. »

Jardin du Manoir des Tourelles Rue Jean Bullant Écouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 33 09 15 http://ecouen.fr Jardin du Manoir des Tourelles au pied du château National de la Renaissance Gare d’Écouen Ezanville Bus 269

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

2023-07-16T14:00:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

© mairie d’Écouen