Ateliers « Dessine ton patrimoine » Jardin du Manoir des Tourelles Écouen, 1 juillet 2023, Écouen.

Ateliers « Dessine ton patrimoine » 1 et 8 juillet Jardin du Manoir des Tourelles Gratuit

Cet atelier propose aux artistes en herbe et aux plus grands de s’approprier le patrimoine écouennais et de le détourner, en dessinant, peignant sur tableaux, aux crayons, à la peinture. Du matériel sera mis à votre disposition ainsi que des conseils éclairés par l’association Art’Couen.

Jardin du Manoir des Tourelles au pied du château National de la Renaissance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

