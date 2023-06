Triporteur de l’Office de Tourisme Jardin du Manoir des Tourelles Écouen, 24 juin 2023, Écouen.

Triporteur de l’Office de Tourisme 24 juin – 12 juillet Jardin du Manoir des Tourelles Gratuit

L’Office de Tourisme va à votre rencontre en triporteur et vous offre des idées de sorties estivales à faire en famille sur le territoire de Roissy Porte de France, en Val-d’Oise et en Île-de-France.

Vous pouvez également acheter des mugs, des magnets et des produits locaux: miel du Vexin, huile etc… pour les gourmets et goumands!

Jardin du Manoir des Tourelles Rue Jean Bullant Écouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 33 09 15 http://ecouen.fr Jardin du Manoir des Tourelles au pied du château National de la Renaissance Gare d’Écouen Ezanville Bus 269

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T18:00:00+02:00

©istock