Visite découverte Jardin du manoir des Basses Rivières Rochecorbon

Rochecorbon

Visite découverte 3 et 4 juin Jardin du manoir des Basses Rivières

Visite de ce jardin atypique en terrase à l'italienne.

Jardin du manoir des Basses Rivières
24 quai de la Loire 37210 Rochecorbon
Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Folie de campagne de 1755 classée avec des jardins en terrasses à l'italienne. parking promeneurs en face

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00 © Andrea Polato

