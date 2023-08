Découvrez l’évolution du jardin du manoir de Val en Sel : du potager au jardin d’agrément Jardin du manoir de Val en Sel Saint-Père, 15 septembre 2023, Saint-Père.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une promenade libre ou accompagnée dans le jardin du manoir de Val en Sel. Vous découvrirez l’évolution de ce jardin depuis le XVIIe siècle, du verger/potager au jardin d’agrément.

Cette vaste roseraie a conservé la structure de l'ancien potager du manoir clos de murs et bordé d'un ruisseau.

Elle voit se succéder les floraisons riches en couleurs et en senteurs dans un décor sans cesse renouvelé de roses, d’hydrangéas, d’asters et de tant d’autres vivaces. C’est un univers à la fois fleuri et verdoyant, structuré et libre : une alliance d’abondance et de fantaisie. à la sortie du village, en direction de Corbigny. Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Val en Sel