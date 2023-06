Fêtons la musique en Gospel avec NGM Choir et les chantres de Sion. Jardin du mail, Angers Angers Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Fêtons la musique en Gospel avec NGM Choir et les chantres de Sion. Jardin du mail, Angers Angers, 21 juin 2023, Angers. Fêtons la musique en Gospel avec NGM Choir et les chantres de Sion. Mercredi 21 juin, 19h00 Jardin du mail, Angers Le Gospel c’est la joie, le partage, l’énergie positive… C’est réjouissant et c’est festif ! Joignez-vous à nous pour deux bonnes heures de célébration ! Jardin du mail, Angers 2 Av. du 11 Novembre 1918, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 96 37 20 https://www.cenisprod.fr/site/index.php http://facebook.com/NGM.CHOIR;https://instagram.com/ngmchoir Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00 ©NGMCHOIR Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Jardin du mail, Angers Adresse 2 Av. du 11 Novembre 1918, 49100 Angers Ville Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Jardin du mail, Angers Angers

Jardin du mail, Angers Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

Fêtons la musique en Gospel avec NGM Choir et les chantres de Sion. Jardin du mail, Angers Angers 2023-06-21 was last modified: by Fêtons la musique en Gospel avec NGM Choir et les chantres de Sion. Jardin du mail, Angers Angers Jardin du mail, Angers Angers 21 juin 2023