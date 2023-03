Visites guidées du Jardin du Luxembourg Jardin du Luxembourg, 3 juin 2023, Paris.

Visites guidées du Jardin du Luxembourg 3 et 4 juin Jardin du Luxembourg

Le jardin du Luxembourg est un ensemble de jardins de différents styles, situé dans le VIe arrondissement de Paris, créé en 1612 sous le règne de Marie de Médicis. Le jardin possède une partie « à la française » situé dans l’axe du palais et des parties « à l’anglaise » du côté de la rue Guynemer, ainsi qu’un verger. Le Sénat administre et gère également un ensemble de serres qui sont à la fois un lieu de production de plantes pour l’embellissement du jardin et la décoration florale du Palais du Luxembourg ainsi qu’un lieu de conservation d’un patrimoine végétal datant du milieu du XIXe s.

Samedi à 14h et 16h30, dimanche à 10h, 14h et 16h30

Rendez-vous, 4 rue Auguste Comte, à l’entrée du jardin

Métro : Notre dame des champs

RER :LUXEMBOURG

Le lieu de rendez-vous = « accueil » du public

Jardin du Luxembourg 4 rue Auguste-Comte 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France Le jardin du Luxembourg est un ensemble de jardins de différents styles, situé dans le 6e arrondissement de Paris, créé en 1612 sous le règne de Marie de Médicis. Le jardin possède une partie « à la française » situé dans l’axe du palais et des parties « à l’anglaise » du côté de la rue Guynemer, ainsi qu’un verger. Le Sénat administre et gère également un ensemble de serres qui sont à la fois un lieu de production de plantes pour l’embellissement du jardin et la décoration florale du Palais du Luxembourg ainsi qu’un lieu de conservation d’un patrimoine végétal datant du milieu du XIXe s. RER B Saint-Michel, Luxembourg / M12 : Notre-Dame des Champs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:30:00+02:00

2023-06-04T16:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©