Concert : Sandoval Quartett

En lien avec le salon « Tout-Monde » présenté dans l’exposition

Le Sandoval Quartett fait voyager le public à travers des rythmes typiques vénézuéliens. Les musiciens remanient des musiques du monde en les teintant de notes vénézuéliennes et font la part belle à l’improvisation, pour un concert coloré et dynamique. Musique originale de Ricardo Sandoval.

Avec Ricardo Sandoval : mandoline, bandolas ; Leo Rondon : cuatro ; Roberto Koch : contrebasse et Rafael Mejias : percussion

3 juin à 20h30

Au jardin du luthier (si beau temps) ou à la Grange à sons, cours Stanislas, Mirecourt

Tout public

Tarif : 5,5 € │ Famille (jusque 2 adultes et 3 enfants de – 18 ans) : 11 €

Le Jardin du luthier est accolé à une demeure qui abritait autrefois l'atelier de la famille Gérôme, luthiers en guitares et en mandolines, et l'habitation de Lucien Gérôme. L'atelier a été conservé in situ et est visitable. Parking cours Stanislas, face au musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T22:00:00+02:00

©Ricardo Sandoval