Concert : Cuarteto del Sur Samedi 3 juin, 18h00 Jardin du luthier 12 quai Le Breuil 88500 Mirecourt

Le Jardin du luthier est accolé à une demeure qui abritait autrefois l'atelier de la famille Gérôme, luthiers en guitares et en mandolines, et l'habitation de Lucien Gérôme. L'atelier a été conservé in situ et est visitable. En lien avec le salon « Tout-Monde » présenté dans l'exposition Le Cuarteto del Sur interprète des airs allant de la Méditerranée à l'Amérique du Sud, arrangés pour la formation du quatuor classique de la famille des mandolines (mandolines, mandole et mandoloncelle). Avec Ricardo Sandoval : mandoline ; Katherine Lasso : mandoline ; Thomas Plancade : mandole et Tony Coullet : mandoloncelle ______________ 3 juin à 18h Au jardin du luthier (si beau temps) ou à la Grange à sons Tout public Tarif : 5,5 € │ Famille (jusque 2 adultes et 3 enfants de – 18 ans) : 11 €

2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T19:00:00+02:00

