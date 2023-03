Musiques au jardin de Riparfonds ! Jardin du logis de Riparfonds Bressuire Catégories d’Évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Musiques au jardin de Riparfonds ! Jardin du logis de Riparfonds, 2 juin 2023, Bressuire. Musiques au jardin de Riparfonds ! 2 – 4 juin Jardin du logis de Riparfonds Gratuit Visite libre et animations sur le thème des « Musiques au jardin » Enquête auprès des visiteurs sur le thème « Bruits, silences et mélodies dans un jardin entre zone industrielle et campagne. »

auprès des visiteurs sur le thème « Bruits, silences et mélodies dans un jardin entre zone industrielle et campagne. » Sam à 15h et dim à 11h et à 15h : « Voyage hypnotique sonore au Jardin de Riparfonds » par Hyp’novez. Réservation préalable au 06 24 40 88 74.

: « Voyage hypnotique sonore au Jardin de Riparfonds » par Hyp’novez. Réservation préalable au 06 24 40 88 74. Dim après midi : « Enfants musiciens au Jardin de Riparfonds », concerts des jeunes musiciens du Conservatoire de musique du Bocage Bressuirais. Jardin du logis de Riparfonds 36 route de Riparfonds, 79300 Bressuire, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 70 58 39 98 http://www.parcsetjardins.fr Ce jardin a été créé sur l’ancienne basse-cour du logis de Riparfonds (XVIe siècle) et a été conçu comme un jardin de la Renaissance avec fontaine, appuis encadrant les parterres de vivaces, buis taillés et œuvres d’artistes contemporains. Le jardin de Riparfonds se veut être l’expression contemporaine du jardin tel que les Gabriau, propriétaires de la maison des champs de Riparfonds, l’avaient élaboré au XVIe siècle. Superficie : 2 500 m² Jardin situé à Saint-Porchaire, périphérie de Bressuire. Parking du stade de football, direction bourg de St Porchaire (5 minutes à pieds) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 © Pascal Paineau

Détails Catégories d’Évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Jardin du logis de Riparfonds Adresse 36 route de Riparfonds, 79300 Bressuire, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Ville Bressuire Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Jardin du logis de Riparfonds Bressuire

Jardin du logis de Riparfonds Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

Musiques au jardin de Riparfonds ! Jardin du logis de Riparfonds 2023-06-02 was last modified: by Musiques au jardin de Riparfonds ! Jardin du logis de Riparfonds Jardin du logis de Riparfonds 2 juin 2023 Bressuire Jardin du logis de Riparfonds Bressuire

Bressuire Deux-Sèvres