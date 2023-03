Visite libre ou guidée du jardin du Livon Jardin du Livon, 3 juin 2023, Longueville-sur-Aube.

Visite libre ou guidée du jardin du Livon 3 et 4 juin Jardin du Livon 6€ à valoir sur l’achat d’une plante à la sortie.

Découvrez de nouvelles plantes s’adaptant au changement climatique : bananiers, grenadiers et oliviers….

Visite guidée :

– samedi à 10h, 14h30 et 16h30,

– dimanche à 10h30, 14h, 15h30 et 17h30.

Jardin du Livon 22 Route d’Etrelles, Longueville-sur-Aube, Aube, Grand Est Longueville-sur-Aube 10170 Aube Grand Est 03 25 39 68 02 http://www.jardindulivon.com [{« type »: « phone », « value »: « 03.25.39.68.02 – 06.08.31.05.01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 80 26 98 84 »}] [{« link »: « http://www.jardindulivon.com »}] Ce jardin de 10 000 m2 se distingue par sa richesse botanique. Vous y accèderez par une ancienne grange champenoise à la charpente remarquable. Vous découvrirez une grande variété de conifères rares (Ginkgo, Picea, métasequoia, Taxodium, Juniperus, Cryptomeria, etc ….) et la collection européenne d’Hibiscus Syriacus – Altéa – (73 variétés). Mais aussi des feuillus, des plantes vivaces et des arbres fruitiers. Au détour des allées, vous pourez aussi admirer 3 bassins agrémentés de nénuphares, habités de carpes koï et reliés entre eux par un ruisseau planté de plantes aquatiques, le tout alimenté en eau par une éoliènne. Le fond du jardin est délimité par une petite rivière, où le trop plein des bassins se déverse. Ce jardin n’a aucun traitement chimique et est entretenu par ma femme et moi, aidés par les oiseaux qui y nichent dans les 40 nichoirs qui sont à leur disposition. Exposition de tournage sur bois. Site internet: http://www.jardindulivon.com Stationnement à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-04T13:30:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

Boulard Jean-François