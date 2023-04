Découverte d’un jardin d’odeurs et de couleurs Jardin du Liseron Couture-sur-Loir Catégories d’Évènement: Couture-sur-Loir

Découverte d’un jardin d’odeurs et de couleurs Jardin du Liseron, 3 juin 2023, Couture-sur-Loir. Découverte d’un jardin d’odeurs et de couleurs 3 et 4 juin Jardin du Liseron Découverte d’un jardin d’odeurs, de couleurs et de saveurs où plusieurs espèces botaniques se rencontre.

Une pianiste sera présente en intermitence dans les différents jardins ouverts dans le village. Jardin du Liseron 2 rue Pasteur, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée-de-Ronsard Couture-sur-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 72 46 50 http://www.lesjardinsdecassandre.com/le-jardin-du-liseron/ https://www.facebook.com/genevieve.naudin Ce jardin a été créé en 2000 par l’artiste peintre Geneviève Naudin. Jardin d’odeurs, de couleurs et de saveurs, plus de 500 variétés botaniques s’y côtoient dans un fouillis apparent mais extrêmement ordonné. Par la rue Pasteur – Depuis Tours prendre la direction de Monnaie et continuer par St laurent en Gâtines, Les Hermites. Depuis Vendôme prendre la direction de Montoire sur le Loir puis Artins. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 DR

