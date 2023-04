Découverte et sciences pour petits et grands au jardin du Lautaret Jardin du Lautaret, 3 juin 2023, Villar-d'Arêne.

Découverte et sciences pour petits et grands au jardin du Lautaret 3 et 4 juin Jardin du Lautaret https://www.jardindulautaret.com/informations-pratiques/

RDV au jardin pour l’ouverture de saison

Cette année de nombreuses nouveautés vous attendent au jardin du Lautaret !

Venez fêter les RDV aux jardins 2023 en notre compagnie et celle de nos amies les plantes alpines.

Vous connaissez peut-être le jardin du Lautaret pour la richesse de ses collections botaniques, parfaitement intégrées au paysage naturel ?

Mais saviez-vous qu’au coeur des montagnes, entre la Meije et le Galibier, le jardin du Lautaret est aussi un haut-lieu de la science, qui fait de la science en hauts lieux ?

En effet, le Lautaret est sittué à un carrefour géologique, climatique, à la biodiversité foisonnante. C’est pour cette raison qu’en 1899, notre jardin est créé ici.

Il a pour triple vocation : accueillir du public, sensibiliser à la protection de la nature et conduire des recherches scientifiques sur les écosystèmes de montagne.

Plus de 120 ans après, cette raison d’être n’a pas changé. Elle s’est même renforcée depuis que le CNRS a rejoint l’aventure en 2005. Et malheureusement aussi à cause des effets du réchauffement climatique. Car en montagne, les changements globaux sont particulièrement marqués.

C’est tout cela qui est abordé au jardin du Lautaret. Découvrez l’un des plus beaux endroits de la région avec des fleurs qui proviennent du monde entier et découvrez nos activités de recherche scientifique et de développement du tourisme à dimension scientifique à travers le réseau Nature Science Environnement

Jardin du Lautaret col du Lautaret Villar-d’Arêne 05480 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 24 41 62 https://www.jardindulautaret.com https://linktr.ee/jardindulautaret Jardin ouvert à la visite, du 1er week-end de juin au 1er week-end de septembre inclus, tous les jours de 10h à 18h. Départ des visites guidées 10h30, 14h30 et 16h. Le jardin du Lautaret est l’un des plus beaux d’Europe ! Découvrez dans un écrin incroyable, 2 000 espèces de plantes d’altitude, présentées par origine géographique, milieux de vie, classification botanique et propriétés médicinales, toxiques ou alimentaires. Chaque pas vous mène à un nouveau continent, dans ce tour du monde botanique et onirique. Entouré de montagnes à 360°, cheminez entre cours d’eau, pontons, mares, milieux reconstitués, prairies naturelles, chalet historique, arbres centenaires, kiosque aux oiseaux… Jusqu’à arriver à cette vue unique sur la Meije qui se reflète dans l’eau d’un petit étang aux abords florissants. En plus des visites guidées du jardin, de nombreuses animations sont programmées tout l’été. Concerts en plein air, balades contées, stages d’aquarelle botanique, ateliers, rencontres, conférences, visites des coulisses scientifiques. Le jardin du Lautaret est un haut-lieu de la science qui fait de la science en hauts lieux. Laissez-vous conter cette histoire dans l’espace muséographique et en suivant les panneaux « découverte et sciences » disséminés dans le jardin. Les questionnements des expériences scientifiques menées au Lautaret sur la biodiversité, l’évolution des glaciers, le verdissement des Alpes, les changements climatique et des pratiques, les impacts sur les différents écosystèmes de montagne, n’auront plus de secret pour vous. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre découverte scientifique vous pouvez consulter les différentes activités proposées par le réseau NSE (nature science environnement) et piloté par le jardin du Lautaret. parking, transports publics au col du Lautaret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Jardin du Lautaret