Rencontre avec un jardinier qui dialogue avec la terre ! 2 – 4 juin Jardin du hameau de Montifaud Gratuit

Visite libre et échange avec Philippe qui fera parler la terre et ses habitants.

Jardin du hameau de Montifaud 1 route de Montifaud, Genouillé, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 67 15 10 Dans ce jardin familial et vivrier se côtoient tomates, salades, potimarrons, roses, thym, menthes, papillons et autres gnomes. Ce jardin sur paille est divisé en 14 parcelles. Harmonie et sérénité vous invitent à vous poser ici pour une belle découverte et une rencontre avec Philippe qui vous parlera de sa passion pour le sol et la terre. Laissez-vous surprendre par un discours peu commun. Superficie : 1 500 m²

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

