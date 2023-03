Balade sonore au Jardin du Grillon Jardin du Grillon Aire-sur-l'Adour Catégories d’Évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Balade sonore au Jardin du Grillon Jardin du Grillon, 4 juin 2023, Aire-sur-l'Adour. Balade sonore au Jardin du Grillon Dimanche 4 juin, 10h00 Jardin du Grillon Gratuit Balade sonore au Jardin du Grillon pour venir écouter les musiques du Jardin : du travail du jardinier en passant par les bruits du vent, de l’eau et des oiseaux présents sur le territoire aturin. Jardin du Grillon Route de Guillon, 40800 Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06-77-02-43-44 »}] Jardin partagé à vocation sociale avec attribution de lots de terrains aux habitants intéressés. Il a été construit en 2015 et est totalement autonome, alimenté en eau grâce au captage d’une source. Il s’agit d’un potager de 18 lots avec un espace de convivialité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00 ©Ville d’Aire sur l’Adour

Détails Catégories d’Évènement: Aire-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Jardin du Grillon Adresse Route de Guillon, 40800 Aire sur l'Adour Ville Aire-sur-l'Adour Departement Landes Age max 99 Lieu Ville Jardin du Grillon Aire-sur-l'Adour

Jardin du Grillon Aire-sur-l'Adour Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aire-sur-l'adour/

Balade sonore au Jardin du Grillon Jardin du Grillon 2023-06-04 was last modified: by Balade sonore au Jardin du Grillon Jardin du Grillon Jardin du Grillon 4 juin 2023 Aire-sur-l'Adour Jardin du Grillon Aire-sur-l'Adour

Aire-sur-l'Adour Landes