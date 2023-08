Visites clin d’oeil du jardin du Gouverneur Jardin du gouverneur Briançon Catégories d’Évènement: Briançon

Hautes-Alpes Visites clin d’oeil du jardin du Gouverneur Jardin du gouverneur Briançon, 16 septembre 2023, Briançon. Visites clin d’oeil du jardin du Gouverneur 16 et 17 septembre Jardin du gouverneur Eveillez vos sens en parcourant les massifs plantés de ce jardin historique suspendu les gorges de la Durance Jardin du gouverneur Place Médecin Général Blanchard, 05100 Briançon Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’azur 04 92 20 29 49 http://www.ville-briancon.fr https://www.facebook.com/villede.briancon Joyau de la Cité Vauban, le jardin du Gouverneur est ouvert au public lors de visites guidées du service du Patrimoine, de la manifestation printanière « Rendez-vous aux Jardins » et des Journées européennes du Patrimoine. Dans ce havre végétal surplombant le parc de la Schappe se côtoient un potager ancien, un jardin de simples (médicinal), un jardin d’ornement et un jardin d’aromates. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Ville de Briançon Détails Catégories d’Évènement: Briançon, Hautes-Alpes Autres Lieu Jardin du gouverneur Adresse Place Médecin Général Blanchard, 05100 Briançon Ville Briançon Departement Hautes-Alpes Lieu Ville Jardin du gouverneur Briançon latitude longitude 44.898016;6.642854

Jardin du gouverneur Briançon Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briancon/