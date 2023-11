Cet évènement est passé LE MUSÉE SOULAGES PAR UNE INFLUENCEUSE Jardin du Foirail Rodez Catégories d’Évènement: Aveyron

Rodez LE MUSÉE SOULAGES PAR UNE INFLUENCEUSE Jardin du Foirail Rodez, 5 novembre 2023, Rodez. Rodez,Aveyron @idyllesculturelles.

2023-11-05 fin : 2023-12-05 . .

Jardin du Foirail

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Mise à jour le 2023-11-07 par Musée Soulages Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Rodez Autres Lieu Jardin du Foirail Adresse Jardin du Foirail Ville Rodez Departement Aveyron Lieu Ville Jardin du Foirail Rodez latitude longitude 44.3519;2.5681

Jardin du Foirail Rodez Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodez/