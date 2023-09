MUSÉE SOULAGES : DE RODEZ À NEW YORK Jardin du Foirail Rodez, 1 octobre 2023, Rodez.

Rodez,Aveyron

Cinq œuvres de la collection du musée se sont envolées pour New York début septembre..

2023-10-01 fin : 2023-11-04 . .

Jardin du Foirail

Rodez 12000 Aveyron Occitanie



Five works from the museum’s collection were flown to New York in early September.

Cinco obras de la colección del museo viajaron a Nueva York a principios de septiembre.

Fünf ?uvres aus der Sammlung des Museums flogen Anfang September nach New York.

