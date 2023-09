SOULAGES ET LE TEMPS : UN PARCOURS, UNE CONFERENCE Jardin du Foirail Rodez, 1 octobre 2023, Rodez.

Rodez,Aveyron

Cette thématique dévoilée dans la collection permanente du musée Soulages sera complétée par une conférence.

2023-10-01 fin : 2023-10-31

Jardin du Foirail

Rodez 12000 Aveyron Occitanie



This theme, unveiled in the permanent collection of the Musée Soulages, will be complemented by a conference

Este tema, desvelado en la colección permanente del museo Soulages, se completará con una conferencia

Dieses Thema, das in der ständigen Sammlung des Musée Soulages enthüllt wird, wird durch eine Konferenz ergänzt

