Visite libre de la roseraie de l’Hôtel-de-Ville Jardin du dôme – Roseraie Pontoise Catégories d’Évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Visite libre de la roseraie de l’Hôtel-de-Ville Jardin du dôme – Roseraie, 3 juin 2023, Pontoise. Visite libre de la roseraie de l’Hôtel-de-Ville 3 et 4 juin Jardin du dôme – Roseraie Cette magnifique roseraie, qui a connu quelques remaniements, est constituée de nombreuses variétés de rosiers. Les massifs composés à la manière des impressionnistes sont garnis de rosiers, de vivaces, de graminées, romarins, lavandes. Une gloriette complète le paysage dans lequel des plantes grimpantes, telles que glycines et clematis armandii, viennent se glisser. Jardin du dôme – Roseraie Place de l’Hôtel-de-Ville 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France Cette somptueuse roseraie est constituée de onze parterres dont trois regroupant dix-huit variétés de rosiers grimpants et des variétés anciennes. La terrasse basse du Dôme a également été aménagée. REC C, gare de Pontoise (St Lazare et gare du Nord), A15 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 Ville de Pontoise

Détails Catégories d’Évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Jardin du dôme - Roseraie Adresse Place de l'Hôtel-de-Ville 95300 Pontoise Ville Pontoise Departement Val-d'Oise Lieu Ville Jardin du dôme - Roseraie Pontoise

Jardin du dôme - Roseraie Pontoise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontoise/

Visite libre de la roseraie de l’Hôtel-de-Ville Jardin du dôme – Roseraie 2023-06-03 was last modified: by Visite libre de la roseraie de l’Hôtel-de-Ville Jardin du dôme – Roseraie Jardin du dôme - Roseraie 3 juin 2023 Jardin du dôme - Roseraie Pontoise Pontoise

Pontoise Val-d'Oise