Assieds toi et écoute ! Jardin du domaine de Banizette La Nouaille Catégories d’Évènement: Creuse

La Nouaille

Assieds toi et écoute ! Jardin du domaine de Banizette, 2 juin 2023, La Nouaille. Assieds toi et écoute ! 2 – 4 juin Jardin du domaine de Banizette Entrée : 5€, 4€ pour les groupes de 10 personnes, gratuit jusqu’à 9 ans et pour les scolaires le vendredi matin. Visite libre du jardin et de l’arboretum. Jardin du domaine de Banizette Banizette 23500 La Nouaille La Nouaille 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 80 24 04 32 http://banizette.com Cet ancien jardin de la seigneurie de Banizette du XVe siècle est agrémenté d’une terrasse sur le bief, d’un pavillon couvert de bardeaux et de deux chambres d’ombres. Le jardin de fruits, de fruits rouges, de fleurs vivaces et annuelles et de légumes, conçu avec sa fontaine d’eau vive, reste authentique au cœur du domaine. Près de la Banize, un sentier balisé permet de faire à travers bois un « Parcours des Arbres » où une quarantaine d’essences est répertoriée. Profitez de la visite des jardins pour découvrir le Domaine de Banizette pour une immersion au cœur de la vie rurale au XIXe siècle à travers une collection d’outils, d’objets domestiques et de véhicules anciens, mis en scène à l’intérieur des bâtiments datant des XVIe et XVIIe siècles, classés au titre des Monuments historiques. Parking véhicules et bus + toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Marie DELAGE

Détails Catégories d’Évènement: Creuse, La Nouaille Autres Lieu Jardin du domaine de Banizette Adresse Banizette 23500 La Nouaille Ville La Nouaille Departement Creuse Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Jardin du domaine de Banizette La Nouaille

Jardin du domaine de Banizette La Nouaille Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la nouaille/

Assieds toi et écoute ! Jardin du domaine de Banizette 2023-06-02 was last modified: by Assieds toi et écoute ! Jardin du domaine de Banizette Jardin du domaine de Banizette 2 juin 2023 Jardin du domaine de Banizette La Nouaille La Nouaille

La Nouaille Creuse